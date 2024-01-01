Meteocat

Meteocat

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الموقع الإلكتروني: meteo.cat

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meteocat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

معلومات الأرصاد الجوية لكاتالونيا ⇒ توقعات الطقس اليوم والرادار وتحذيرات الخطر ودرجة الحرارة والأخبار والأخبار.

الموقع الإلكتروني: meteo.cat

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