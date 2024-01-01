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معلومات الأرصاد الجوية لكاتالونيا ⇒ توقعات الطقس اليوم والرادار وتحذيرات الخطر ودرجة الحرارة والأخبار والأخبار.

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