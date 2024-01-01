Meteo.it

Meteo.it

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الموقع الإلكتروني: meteo.it

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تنبؤات جوية رسمية دقيقة وموثوقة وفي الوقت الحقيقي من Meteo.it. توقعات للمدن تصل إلى 15 يوما. درجات الحرارة والمطر والجبال.

الموقع الإلكتروني: meteo.it

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