Meteo IPMA

Meteo IPMA

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الموقع الإلكتروني: ipma.pt

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meteo IPMA على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meteo@IPMA هو تطبيق مجاني للاستخدام من Instituto Português do Mar e da Atmosfera، IPMA I.P.، للأجهزة المحمولة التي توفر معلومات الطقس والبحر لأكثر من 300 موقع في الأراضي البرتغالية.

الموقع الإلكتروني: ipma.pt

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meteo IPMA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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