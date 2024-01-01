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Meteo@IPMA هو تطبيق مجاني للاستخدام من Instituto Português do Mar e da Atmosfera، IPMA I.P.، للأجهزة المحمولة التي توفر معلومات الطقس والبحر لأكثر من 300 موقع في الأراضي البرتغالية.

الموقع الإلكتروني: ipma.pt

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