meteo.gr

meteo.gr

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الموقع الإلكتروني: meteo.gr

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توقعات الطقس لجميع أنحاء اليونان. ملاحظات من أكبر شبكة من محطات الأرصاد الجوية. خرائط الأرصاد الجوية البحرية. خرائط الطقس للإبحار. خريطة البرق والمطر والضغط. تحديث عن الطقس وتشغيل منتجعات التزلج. خريطة الأشعة فوق البنفسجية.

الموقع الإلكتروني: meteo.gr

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