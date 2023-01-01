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Metatask

Metatask

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الموقع الإلكتروني: metatask.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Metatask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Metatask طريقة بسيطة لإدارة سير عمل الأعمال المتكرر. تساعد Metatask الفرق على أداء نفس المهام باستمرار والحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها.

الموقع الإلكتروني: metatask.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Metatask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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