يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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تعد Metatask طريقة بسيطة لإدارة سير عمل الأعمال المتكرر. تساعد Metatask الفرق على أداء نفس المهام باستمرار والحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها.

الموقع الإلكتروني: metatask.io

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