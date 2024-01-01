تتمثل مهمة Metaprise في تمكين الشركات من تجاوز الآفاق والقيود والأعراف وتمكين عمليات الدفع السريعة بين الشركات في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع. يتيح Metaprise للشركات من جميع الأحجام إجراء المعاملات في جميع أنحاء العالم، بنفس سهولة إجراء المعاملات محليًا، مما يسمح لها بالاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. تقدم Metaprise مجموعة من الخدمات التي تشمل المدفوعات عبر الحدود، وحسابات الاستلام المحلية، وأدوات AP/AR الآلية، وحلول بطاقات الخصم، وإدارة المخاطر. نحن نعمل على تعزيز النمو للعملاء بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على مستوى المؤسسات في جميع أنحاء العالم. Metaprise يجعل التجارة العالمية سهلة وآمنة.

الموقع الإلكتروني: metaprisebanking.com

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