Mesh Payments

تعرف على Mesh، منصة إدارة الإنفاق الشاملة التي تمنحك التحكم الكامل والرؤية في كل معاملة. فهو يعمل على أتمتة المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مع تبسيط سير عمل المدفوعات بالكامل، مما يساعدك على إدارة مدفوعات الشركة وتحسينها بشكل أفضل - وتوفير ساعات إغلاق كتبك كل شهر. بدءًا من السفر وحتى اللوازم المكتبية ومدفوعات البائعين والنفقات المتنوعة، توفر لك Mesh حلول إنفاق سهلة لفريقك بأكمله. - قم بتعيين بطاقات افتراضية ومادية بميزانيات معتمدة مسبقًا، وقفل البطاقات لمورد معين، وإلغاء البطاقة في ثوانٍ. أفضل جزء؟ يمكنك أن تقول وداعا لتقارير النفقات. - تصنيف الإنفاق تلقائيًا، وجمع الإيصالات ومطابقتها، وتبسيط سير عمل الدفع والموافقات، وتتبع كل عملية شراء. - احصل على رؤى ذكية ومخصصة خلال سير عمل الدفع بالكامل، بما في ذلك البدائل الفعالة من حيث التكلفة، وحزم تسعير SaaS، وفرص توحيد الأسعار. - قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا - مع Mesh، تعمل التسوية بنقرة واحدة على مزامنة المعاملات على الفور مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يوفر لفريقك الكثير من الوقت والجهد. - تبسيط الموافقات من خلال التوجيه التلقائي للطلبات والإشعارات الفورية بدون أي متاعب. تعرف على المزيد على www.meshPayments.com

الموقع الإلكتروني: meshpayments.com

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