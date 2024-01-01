Mero ERP

Mero ERP

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الموقع الإلكتروني: meroerp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mero ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مزود برامج تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة. تتضمن الميزات نظرة عامة على لوحة المعلومات، وإدارة كتالوج المنتجات، وإدارة المستخدم، وإدارة الدخل والتدفق المالي، وإدارة النفقات، وإدارة المشتريات، وإدارة المبيعات والبائعين، وإدارة العملاء، وإدارة الموظفين والمخزون، وإنشاء التقارير، وإدارة الأدوار والأذونات، وإدارة المتجر، وما إلى ذلك .
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: meroerp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mero ERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

netsuite.com

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QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

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ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Acumatica

Acumatica

acumatica.com

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weclapp

weclapp.com

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GoodBooks

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QAD

QAD

qad.com

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ManageMart

ManageMart

managemart.com

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Zeldata

Zeldata

zeldata.com

Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

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