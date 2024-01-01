مزود برامج تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة. تتضمن الميزات نظرة عامة على لوحة المعلومات، وإدارة كتالوج المنتجات، وإدارة المستخدم، وإدارة الدخل والتدفق المالي، وإدارة النفقات، وإدارة المشتريات، وإدارة المبيعات والبائعين، وإدارة العملاء، وإدارة الموظفين والمخزون، وإنشاء التقارير، وإدارة الأدوار والأذونات، وإدارة المتجر، وما إلى ذلك .

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