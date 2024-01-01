Mergent

Mergent

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الموقع الإلكتروني: mergent.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mergent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mergent عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات لجدولة المهام تجعل من السهل جدًا على المطورين جدولة مهام الخلفية وإدارتها مثل الإشعارات ومعالجة البيانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية.

الموقع الإلكتروني: mergent.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mergent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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