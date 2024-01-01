بدائل - Mentessa
edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
GrowthMentor
growthmentor.com
إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...
MicroMentor
micromentor.org
يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow عبارة عن منصة تعليمية تعاونية متعددة الاستخدامات مثالية لتدريب الشركات والتعليم العالي. بفضل واجهته الحديثة والبديهية، ستتمكن من تشغيل تجارب تعليمية اجتماعية وتعاونية تجذب المتعلمين وتزيد من الاحتفاظ بالمعرفة. يمكن أن يعمل Eduflow كنظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك، أو يمكن دمجه مع نظام إدارة...
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف...
Simply.Coach
simply.coach
Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال ...
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من...
OpenSesame
opensesame.com
نحن نساعد في تطوير القوى العاملة الأكثر إنتاجية وإعجابًا في العالم. من خلال الكتالوج الأكثر شمولاً لدورات التعلم الإلكتروني من أفضل الناشرين في العالم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من العثور على الدورات التدريبية وربطها بكفاءاتك الأساسية ومزامنتها مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغط...
Qooper
qooper.io
يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإ...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity هو برنامج توجيه لبناء وإدارة برامج التوجيه الفعالة. Mentornity هو حل قابل للتخصيص وجاهز لتوجيه الموظفين، وتوجيه المجتمع، والتوجيه العكسي، وتوجيه شبكة الخريجين، وتوجيه رواد الأعمال. تتميز بوابة إدارة Mentornity بالمطابقة والتأهيل وإعداد التقارير والبريد المجمع والتتبع. تتميز بوابة Mentorni...
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة قائمة على الويب، تُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل ...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، و...
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز...