بدائل - Mentessa

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...