Memorable AI

Memorable AI

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: memorable.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Memorable AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إعلان لا يُنسى هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين على إنشاء إعلانات عالية التأثير. يستخدم تقنية Creative IntelligenceSuite لتحسين الإعلانات لتسويق مؤشرات الأداء الرئيسية وليس فقط الواقعية. يمكن للمستخدمين إنشاء إعلانات بناءً على الأوصاف الخاصة بهم أو استخدام دليل مطالبات الإعلانات للحصول على أفكار. تحتوي الأداة أيضًا على ميزة Booster التي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين أمثلة الإعلانات. وأخيرًا، توفر الأداة تنبؤات حول كيفية أداء الإعلانات، مثل إمكانية التذكر، والاهتمام في السياق، وإمكانية المشاركة، والتميز. يتم إنتاج جميع الإعلانات بجودة عالية، مع خيارات دقة 8K أو 4K. يُعد برنامج Memorable Ad Maker الحل الأمثل للمسوقين الذين يتطلعون إلى زيادة فعاليتهم الإبداعية وعائد الاستثمار إلى أقصى حد باستخدام تكنولوجيا التسويق المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: memorable.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Memorable AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Plai

Plai

plai.io

iStory

iStory

istorylive.com

Tiipe

Tiipe

tiipe.ai

Pencil

Pencil

trypencil.com

Generai

Generai

generai.art

StoryLab

StoryLab

storylab.ai

RareGenie

RareGenie

raregenie.com

Botowski AI

Botowski AI

botowski.com

Ava AI

Ava AI

hiava.ai

SocialPeta

SocialPeta

socialpeta.com

Amanda AI

Amanda AI

amandaai.com

Creatopy

Creatopy

creatopy.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية