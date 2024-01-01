Memorable AI

إعلان لا يُنسى هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين على إنشاء إعلانات عالية التأثير. يستخدم تقنية Creative IntelligenceSuite لتحسين الإعلانات لتسويق مؤشرات الأداء الرئيسية وليس فقط الواقعية. يمكن للمستخدمين إنشاء إعلانات بناءً على الأوصاف الخاصة بهم أو استخدام دليل مطالبات الإعلانات للحصول على أفكار. تحتوي الأداة أيضًا على ميزة Booster التي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين أمثلة الإعلانات. وأخيرًا، توفر الأداة تنبؤات حول كيفية أداء الإعلانات، مثل إمكانية التذكر، والاهتمام في السياق، وإمكانية المشاركة، والتميز. يتم إنتاج جميع الإعلانات بجودة عالية، مع خيارات دقة 8K أو 4K. يُعد برنامج Memorable Ad Maker الحل الأمثل للمسوقين الذين يتطلعون إلى زيادة فعاليتهم الإبداعية وعائد الاستثمار إلى أقصى حد باستخدام تكنولوجيا التسويق المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: memorable.io

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