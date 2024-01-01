Melody ML هي أداة ذكاء اصطناعي تستخدم التعلم الآلي لفصل المسارات الصوتية بسهولة. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين عزل الأغاني تلقائيًا وإنشاء سيقان لإعادة مزج الأغاني. فهو يوفر منصة مناسبة للمستخدمين لإنشاء حساب والوصول إلى الميزات المختلفة. يسمح Melody ML للمستخدمين بفصل المقطوعات الموسيقية باستخدام التعلم الآلي، مثل الغناء والطبول والباس وغيرها من الآلات. توفر الأداة معلومات حول النماذج التي تستخدمها، بما في ذلك Demucs Extra وإصدار مخصص من VR، والتي تم تصميمها للحفاظ على جودة الصوت، وخاصة الترددات العالية. ويذكر أيضًا أن النموذج القياسي تم تصميمه باستخدام Deezer's Spleeter. يمكن للمستخدمين تحميل الأغاني بتنسيقات MP3 وWAV وFLAC وOGG/VORBIS، طالما أن حجم الملف لا يتجاوز 100 ميجابايت. يوضح أن تحميل أغنية طويلة جدًا أو بتنسيق خاطئ قد يؤدي إلى حدوث خطأ. يقدم Melody ML أغنيتين مجانيتين في البداية، وبعد ذلك تبلغ تكلفة كل أغنية 0.50 دولارًا. يمكن للمستخدمين إضافة أرصدة إلى حساباتهم لتحميل المزيد من الأغاني، مع خيارات الحزمة المختلفة المتاحة للخروج. يمكن أن يتم الدفع من خلال بطاقة فيزا / الخصم أو باي بال. تحافظ الأداة على خصوصية المستخدم من خلال عدم استخدام التتبع/التحليلات التابعة لجهة خارجية وتنص بوضوح على أنها لا تمتلك الأغاني التي تم تحميلها أو تشاركها أو تتولى تأليفها. إنه يستخدم ملفات تعريف الارتباط ولكنه لا يشارك البريد الإلكتروني للمستخدم أو يرسل رسائل غير مرغوب فيها. يتحمل المستخدمون مسؤولية حقوق الطبع والنشر والجوانب القانونية للتحميلات الخاصة بهم، وتكون الملفات المعالجة متاحة للتنزيل لمدة شهر واحد. تم إنشاء Melody ML بواسطة ZonkoSoft.

الموقع الإلكتروني: melody.ml

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