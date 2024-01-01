خبرگزاری مهر

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وكالة مهر للأنباء هي وكالة أنباء شبه رسمية تابعة للحكومة الإيرانية. يقع مقرها الرئيسي في طهران، وتعود ملكيتها لمنظمة التنمية الإسلامية التابعة للحكومة الإيرانية

الموقع الإلكتروني: mehrnews.com

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