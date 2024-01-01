Medplum

Medplum

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الموقع الإلكتروني: medplum.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Medplum على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطوير الرعاية الصحية سريع وسهل. Medplum عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لتطوير الرعاية الصحية تساعدك على إنشاء أي منتج أو خدمة للرعاية الصحية واختبارها وتقديمها.

الموقع الإلكتروني: medplum.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Medplum. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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