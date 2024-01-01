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Mednet عبارة عن منصة أسئلة وأجوبة مخصصة للطبيب فقط للحصول على إجابات الخبراء على الأسئلة السريرية الواقعية. مع تطور المعرفة الطبية بشكل أسرع من أي وقت مضى، تعالج Mednet الفجوة بين الكتب المدرسية وتجربة المريض الحقيقية. في theMednet، يساعد أكثر من 1500 طبيب خبير في العديد من التخصصات الطبية في الإجابة على الأسئلة التي تتجاوز الكتب المدرسية والمبادئ التوجيهية. تقوم منصتنا بتوثيق المعرفة الطبية غير الموثقة، مع جعلها في متناول جميع الأطباء ويمكن البحث فيها بسهولة. نحن نعلم أن المرضى الذين يمكنهم الوصول إلى الخبراء يحققون نتائج أفضل. ومن خلال تزويد الأطباء بالمعرفة المتخصصة الحديثة ذات الصلة، يستفيد مرضاهم من أفضل رعاية ممكنة.

الموقع الإلكتروني: themednet.org

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