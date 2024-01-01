Mediktor

Mediktor

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الموقع الإلكتروني: mediktor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mediktor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست Mediktor في إسبانيا عام 2011 على يد أوسكار غارسيا إسكويرول، مقدم العناية المركزة، وكريستيان باسكوال، مهندس صناعي. إنه المساعد الطبي الأكثر تقدمًا المعتمد سريريًا والمعتمد على الذكاء الاصطناعي للفرز والتشخيص المسبق الذي يرشد المرضى إلى المستوى المناسب من الرعاية في الوقت المناسب - مما يعمل على تحسين الوصول مع تمكين التنقل الأكثر كفاءة في الرعاية. مدعومًا بمحرك ذكاء اصطناعي متطور يمكّن المستخدمين من التحدث بشكل طبيعي بعدة لغات، فإن SaaS ذو العلامة البيضاء من Mediktor عبارة عن قناة شاملة ويمكن دمجها بسهولة في أي واجهة (الويب، الهاتف المحمول، سطح المكتب). يشمل عملاء Mediktor الخطط الصحية وأنظمة المستشفيات والأنظمة الصحية والرعاية الصحية عن بعد وشركات الأدوية.

الموقع الإلكتروني: mediktor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mediktor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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