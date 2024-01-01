تأسست Mediktor في إسبانيا عام 2011 على يد أوسكار غارسيا إسكويرول، مقدم العناية المركزة، وكريستيان باسكوال، مهندس صناعي. إنه المساعد الطبي الأكثر تقدمًا المعتمد سريريًا والمعتمد على الذكاء الاصطناعي للفرز والتشخيص المسبق الذي يرشد المرضى إلى المستوى المناسب من الرعاية في الوقت المناسب - مما يعمل على تحسين الوصول مع تمكين التنقل الأكثر كفاءة في الرعاية. مدعومًا بمحرك ذكاء اصطناعي متطور يمكّن المستخدمين من التحدث بشكل طبيعي بعدة لغات، فإن SaaS ذو العلامة البيضاء من Mediktor عبارة عن قناة شاملة ويمكن دمجها بسهولة في أي واجهة (الويب، الهاتف المحمول، سطح المكتب). يشمل عملاء Mediktor الخطط الصحية وأنظمة المستشفيات والأنظمة الصحية والرعاية الصحية عن بعد وشركات الأدوية.

الموقع الإلكتروني: mediktor.com

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