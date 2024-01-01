Medgic

Medgic

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: medgic.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Medgic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Medgic عبارة عن منصة عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين القدرة على فحص الأمراض الجلدية وتحليلها واكتشافها. فهو يسمح للمستخدمين بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتشخيص المشكلات المتعلقة بالجلد. تم تصميم العملية المكونة من ثلاث خطوات لتكون سهلة الاستخدام، حيث تتطلب من المستخدمين ببساطة مسح منطقة الجلد محل الاهتمام، وتقديمها لتحليل الذكاء الاصطناعي، وتلقي نتائج الكشف. Medgic ليست مجرد أداة، ولكنها أيضًا قناة لتوفير الراحة والتشخيص الأولي السريع الذي يمكن أن يكون مفيدًا في الكشف المبكر أو لتوجيه الاستشارة مع أخصائي الرعاية الصحية. ويمكن الوصول إليه كتطبيق قائم على الويب، ويمكن أيضًا تنزيله من متجر تطبيقات Google وHuawei، وهو ما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين. تدعم المنصة لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية واللهجات الصينية المختلفة والإندونيسية والفيتنامية واليابانية والبرتغالية والهندية والبنغالية، مما يجعلها مناسبة للوصول العالمي. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Medgic يقدم مصدرًا مفيدًا لتحليل مشاكل الجلد، إلا أنه لا يحل محل المشورة الطبية المتخصصة. في حالة وجود أي مخاوف أو تأكيدات جدية، يجب استشارة المتخصصين الطبيين.

الموقع الإلكتروني: medgic.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Medgic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

Healthians

Healthians

healthians.com

Finiite

Finiite

finiite.com

Raaga

Raaga

raaga.com

CaliberAI

CaliberAI

caliberai.net

Epocrates

Epocrates

epocrates.com

Facet

Facet

facet.thirtymadison.com

DW

DW

dw.com

Hindi Typing

Hindi Typing

hindityping.info

Citadela

Citadela

ait-themes.club

Guiding Tech

Guiding Tech

guidingtech.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية