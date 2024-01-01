Medgic عبارة عن منصة عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين القدرة على فحص الأمراض الجلدية وتحليلها واكتشافها. فهو يسمح للمستخدمين بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتشخيص المشكلات المتعلقة بالجلد. تم تصميم العملية المكونة من ثلاث خطوات لتكون سهلة الاستخدام، حيث تتطلب من المستخدمين ببساطة مسح منطقة الجلد محل الاهتمام، وتقديمها لتحليل الذكاء الاصطناعي، وتلقي نتائج الكشف. Medgic ليست مجرد أداة، ولكنها أيضًا قناة لتوفير الراحة والتشخيص الأولي السريع الذي يمكن أن يكون مفيدًا في الكشف المبكر أو لتوجيه الاستشارة مع أخصائي الرعاية الصحية. ويمكن الوصول إليه كتطبيق قائم على الويب، ويمكن أيضًا تنزيله من متجر تطبيقات Google وHuawei، وهو ما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين. تدعم المنصة لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية واللهجات الصينية المختلفة والإندونيسية والفيتنامية واليابانية والبرتغالية والهندية والبنغالية، مما يجعلها مناسبة للوصول العالمي. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Medgic يقدم مصدرًا مفيدًا لتحليل مشاكل الجلد، إلا أنه لا يحل محل المشورة الطبية المتخصصة. في حالة وجود أي مخاوف أو تأكيدات جدية، يجب استشارة المتخصصين الطبيين.

الموقع الإلكتروني: medgic.co

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