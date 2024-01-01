MDZ Online

MDZ Online

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الموقع الإلكتروني: mdzol.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MDZ Online على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أهم صحيفة في الأرجنتين تحتوي على آخر الأخبار عن السياسة والمجتمع والرياضة والترفيه والاقتصاد والرفاهية والعالم وقصص الحياة. كل الأخبار والتحليلات الدقيقة موجودة على MDZ.

الموقع الإلكتروني: mdzol.com

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