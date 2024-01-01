McClatchyDC

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اقرأ السياسة العاجلة والأخبار الوطنية والعالمية والعناوين والأعمدة اليوم. يعد صحفيو McClatchy المقيمون في واشنطن جزءًا من شبكة McClatchy الأوسع لمحترفي الأخبار الذين يغطون الحكومة الفيدرالية والكونغرس في جميع غرف الأخبار لدينا. أثناء وجوده في قلب العاصمة، يهدف الفريق إلى تغطية واشنطن من منظور خارج منطقة الحزام.

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