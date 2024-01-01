Maze Guru

Maze Guru

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: maze.guru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Maze Guru على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Maze Guru عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد المستخدمين على إنشاء أعمال فنية بسرعة وسهولة. تتضمن المنصة تحديات مختلفة ذات موضوعات محددة لإلهام المبدعين لإنتاج قطع متطورة. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المجتمع والمشاركة في التحديات الخاصة بكل موضوع، والتي تتراوح من السفر إلى الفضاء إلى السايبربانك، ومشاركة إبداعاتهم مع الآخرين. يوفر Maze Guru أدوات متنوعة لإنشاء أعمال فنية مفصلة للغاية وديناميكية وواقعية للغاية. يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك الرسوم التوضيحية واللوحات الرقمية ورسومات الشعار المبتكرة الفنية المتجهة وغير ذلك الكثير. توفر المنصة أيضًا أعمالًا فنية عالية الدقة ومركزة وذات ألوان نابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Maze Guru مجموعة من النماذج الثابتة، بما في ذلك الخيال والصور الآسيوية والخيال العلمي. تعد ميزات الأداة والدعم المجتمعي المقدم مفيدًا لكل من الفنانين المبتدئين وذوي الخبرة. يوفر Maze Guru عملية سلسة لإنشاء الأعمال الفنية، كما تعمل أدوات النظام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت اللازم لإنشاء الأعمال الفنية بشكل كبير. يسمح الانضمام إلى موجز مجتمع Maze Guru للمبدعين بالمشاركة والحصول على تعليقات حول عملهم مع التعلم أيضًا من الأعمال الفنية للآخرين. بشكل عام، يعد Maze Guru أداة ممتازة للفنانين من جميع المستويات للاستكشاف والتجربة والنمو كفنانين.

الموقع الإلكتروني: maze.guru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Maze Guru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Neuralblender

Neuralblender

neuralblender.com

Daft Art

Daft Art

daftart.ai

GranNino

GranNino

grannino.com

Artvee

Artvee

artvee.com

DreamPic.AI

DreamPic.AI

dreampic.ai

Melobytes

Melobytes

melobytes.com

INPRNT

INPRNT

inprnt.com

ARTSIO

ARTSIO

artsio.xyz

MakersPlace

MakersPlace

makersplace.com

Artfinder

Artfinder

artfinder.com

Grafolio

Grafolio

grafolio.naver.com

Playform

Playform

playform.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية