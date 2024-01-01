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منصة بديهية لإدارة المشاريع للخدمات الميدانية. هل تواجه صعوبة في تتبع تسليمات المشروع عبر مواقع متعددة؟

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