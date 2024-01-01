Matidor

Matidor

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الموقع الإلكتروني: matidor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Matidor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة بديهية لإدارة المشاريع للخدمات الميدانية. هل تواجه صعوبة في تتبع تسليمات المشروع عبر مواقع متعددة؟

الموقع الإلكتروني: matidor.com

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