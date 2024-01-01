Massdriver

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أبسط طريقة لتوحيد ممارسات DevOps لديك. تقوم فرق العمليات بتنظيم كتالوج وحدات IaC لمطوريها للخدمة الذاتية لضمان الأمان والامتثال وحواجز الحماية.

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