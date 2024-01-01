Massdriver

Massdriver

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الموقع الإلكتروني: massdriver.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Massdriver على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أبسط طريقة لتوحيد ممارسات DevOps لديك. تقوم فرق العمليات بتنظيم كتالوج وحدات IaC لمطوريها للخدمة الذاتية لضمان الأمان والامتثال وحواجز الحماية.

الموقع الإلكتروني: massdriver.cloud

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