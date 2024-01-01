Mason

Mason

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الموقع الإلكتروني: bymason.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mason على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتعزيز استراتيجية جهازك من خلال منصة واحدة موحدة. أجهزة وبرامج وخدمات متكاملة شاملة لإطلاق منتجك بشكل أسرع وتوفير التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

الموقع الإلكتروني: bymason.com

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