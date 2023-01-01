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بدائل - Marvin

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.

dscout

dscout

dscout.com

تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...

Prolific

Prolific

prolific.co

جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.

Discuss

Discuss

discuss.io

تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.

Wynter

Wynter

wynter.com

Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.

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