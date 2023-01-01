بدائل - Marvin
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
Prolific
prolific.co
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
User Interviews
userinterviews.com
قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Discuss
discuss.io
تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Wynter
wynter.com
Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...
Sprig
sprig.com
Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.