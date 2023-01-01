بدائل - Marquiz.io

Otterfish

otterfish.com

Otterfish هي أسهل طريقة لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Instagram وتشغيلها. لقد صممناه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل إيجاد الوقت أو المهارات اللازمة للتسويق الرقمي، حيث يجعل Otterfish من السهل جدًا على أي شخص في فريقك تشغيل إعلانات عالية الأداء! يقدم البرنامج ميزات مثل إنشاء ال...