Marketing Communication

Marketing Communication

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الموقع الإلكتروني: marcommnews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marketing Communication على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعتبر أخبار الاتصالات التسويقية مركزًا عبر الإنترنت يعرض المحتوى والمشاريع والقصص الخاصة بصناعة التسويق والاتصالات العالمية. يعرض الموقع مشاريع وقصص الإعلان والرقم الرقمي والتصميم والعلامات التجارية والتسويق المباشر والهاتف المحمول والعلاقات العامة المقدمة من جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: marcommnews.com

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