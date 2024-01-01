Marathon Education

Marathon Education

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الموقع الإلكتروني: marathon.edu.vn

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Marathon Education - منصة التعلم عبر الإنترنت الرائدة في فيتنام تعمل منصة التعلم عبر الإنترنت Marathon Education على تحسين تعلمك وتعزيزه من خلال العديد من أنواع التدريس جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا لجمع البيانات ومعالجتها لكل درس.

الموقع الإلكتروني: marathon.edu.vn

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