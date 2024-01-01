MapsGPT هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على إنشاء خرائط مخصصة بمواقع مثبتة بناءً على تفضيلات المستخدمين وإدخالات البحث. ويستخدم تقنيات مقدمة من OpenAI وProxi لإنشاء هذه الخرائط التفاعلية في غضون ثوانٍ. تغطي هذه الأداة نطاقًا واسعًا من الاهتمامات والمواقع، مما يساعد المستخدمين على استكشاف بيئات مختلفة، بدءًا من نقاط اهتمام محددة مثل أسواق السلع المستعملة أو أماكن المواعدة وحتى المواقع الجغرافية عبر أمريكا الشمالية. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء خرائط لاهتمامات متخصصة مثل الجمعيات السرية في واشنطن العاصمة، أو أماكن لمشاهدة شروق الشمس بشكل رومانسي في سان فرانسيسكو، أو حتى المكتبات المستقلة الغامضة التي تحتوي على اكتشافات نادرة في بورتلاند. بالإضافة إلى ذلك، يعد MapsGPT بمثابة أداة مفيدة لتخطيط الرحلات، حيث يقدم ميزات مثل "الأماكن القريبة من منطقة ما" و"مستكشف التاريخ" و"بحث Vibe" لتخصيص تجربة السفر الخاصة بك. والجدير بالذكر أنه بعد إنشاء الخريطة، يقدم MapsGPT للمستخدمين نسخة قابلة للتحرير من خريطتهم. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول لإعادة زيارة الخرائط التي تم إنشاؤها مسبقًا، وهي ميزة قيمة للمسافرين الدائمين أو الباحثين. ومن الجدير بالذكر أن MapsGPT، على الرغم من دقته في الحصول على بياناته، يؤكد على أن خرائطه مجمعة من البيانات الموجودة ويوصى بالتحقق من تفاصيل المواقع قبل التخطيط لأي أنشطة أو رحلات.

الموقع الإلكتروني: mapsgpt.com

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