Mango Animate

Mango Animate

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الموقع الإلكتروني: mangoanimate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mango Animate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجميع الصناعات، مثل التعليم والأعمال والتكنولوجيا وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن جميع البرامج من Mango Animate تأتي بإصدار مجاني مدى الحياة، مما يتيح لجميع المستخدمين بدء رحلة الفيديو الخاصة بهم مجانًا.
الفئات:
Productivity
برامج الرسوم المتحركة

الموقع الإلكتروني: mangoanimate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mango Animate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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