Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجميع الصناعات، مثل التعليم والأعمال والتكنولوجيا وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن جميع البرامج من Mango Animate تأتي بإصدار مجاني مدى الحياة، مما يتيح لجميع المستخدمين بدء رحلة الفيديو الخاصة بهم مجانًا.

الموقع الإلكتروني: mangoanimate.com

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