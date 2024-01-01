يعد Manga TV Shop Gallery عبارة عن منصة تستخدم GPT-4 AI Comics Generator لإنشاء مقاطع فيديو هزلية تلقائيًا. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء مقاطع فيديو كوميدية مذهلة بسهولة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. توفر المنصة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو فريدة وجذابة في كل مرة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الشخصيات والخلفيات لإضفاء الحيوية على قصصهم. لاستخدام المنصة، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تقديم مطالبة، وسيتم إنشاء قصة فيديو كاملة مدتها 2-3 دقائق لهم. تتضمن مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها صوتًا، ويمكن تنزيلها ومشاركتها حسب الرغبة. يعد Manga TV Shop Gallery أداة مثالية لأي شخص مهتم بإنشاء مقاطع فيديو هزلية ولكنه يفتقر إلى الوقت أو الخبرة للقيام بذلك يدويًا. كما يوفر فرصة للشركات لإنشاء مواد ترويجية أو إعلانات باستخدام مقاطع الفيديو المصورة. تتيح المنصة للمستخدمين شراء الخطط وتقدم مقاطع فيديو بدون حقوق ملكية مع GPT-4. يمكن أن توفر مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها أيضًا مصدر إلهام لتحسين مهارات سرد القصص. بشكل عام، يقدم معرض Manga TV Shop طريقة سلسة وسهلة لتجربة مستقبل إنشاء القصص المصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: mangatv.shop

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