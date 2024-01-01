Makebot

Makebot

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: makebot.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Makebot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

At Makebot, our mission is to "engage, educate & empower the creators of tomorrow"​ and build a nation where creativity is nurtured and applied using robotics, artificial intelligence and IOT. We offer a new age learning experience to current 'gen-z'​ audience where they learn and create great things. Makebot focuses on innovation per child by empowering them with new age DIY robotics kits, AI programming and IOT sensors. Makebot also work with schools and educational specialists to provide new age curriculum with STEAM journals and applications which help students in applying STEAM skills to daily life problem solving. Makebot offers a multi-year STEAM certification program starting with students of 6+ years which offers skill development, analytical learning and applications. We’re a diverse collection of thinkers and doers, a team of unconventional minds, driven by passion and values. We challenge our limits, we cherish success together, we do great things at work. Makebot is based out of Mumbai, India. As a part of Globalspace Technologies group (BSE: GSTL), Makebot offers its services in both consumer and institutional segments with sole objective of creating happy customers.

الموقع الإلكتروني: makebot.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Makebot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PragerU

PragerU

prageru.com

Unschool

Unschool

unschool.in

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Samsara

Samsara

samsara.com

Spike LEGO Education

Spike LEGO Education

spike.legoeducation.com

ScholarAI

ScholarAI

scholarai.io

HowStuffWorks

HowStuffWorks

howstuffworks.com

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

MathGPTPro

MathGPTPro

mathgptpro.com

CSCARTINDIA

CSCARTINDIA

cscartindia.com

Supermocks

Supermocks

supermocks.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية