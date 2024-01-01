Make3D

Make3D

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الموقع الإلكتروني: make3d.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Make3D على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجعل صورتك ثلاثية الأبعاد هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد. ويستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي لاستخراج العمق من الصورة، ويقدم إعدادين للجودة: Small MiDaS v21 وLarge MiDaS v21. ويمكن استخدامه إما مع عنوان URL للصورة أو تحميل ملف. كما يسمح للمستخدمين بإنشاء رابط قابل للمشاركة أو تضمين رمز للصورة، ويمكن تنزيله يدويًا على أجهزة iOS. تم تصميم هذه الأداة لتوفير طريقة سهلة للمستخدمين لإضافة عناصر ثلاثية الأبعاد إلى صورهم.

الموقع الإلكتروني: make3d.app

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