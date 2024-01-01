MailVideo

MailVideo

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الموقع الإلكتروني: mailvideo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MailVideo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكبر مشكلة يواجهها محترفو المبيعات هي إيصال رسالتهم. لم تكن المنافسة على فترة زمنية في تقويم المشتري أعلى من أي وقت مضى. يرغب المشترون في التعرف على عروض البائعين في الوقت الذي يناسبهم، ولكن الاستماع إليهم وفهمهم عبر البريد الإلكتروني أمر معقد. يساعد MailVideo المحترفين على التواصل بطريقة أكثر فعالية وشخصية من خلال رسائل الفيديو.
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: mailvideo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MailVideo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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vidyard.com

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