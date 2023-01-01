بدائل - Mailtimer

Traveling Mailbox

travelingmailbox.com

نحن نقدم حلول مسح البريد ذات المستوى العالمي التي تسمح للأفراد والشركات الصغيرة بمشاهدة بريدهم البريدي عبر الإنترنت في أي مكان في العالم. نحن نقدم عنوانًا فعليًا حقيقيًا للشارع فريدًا بالنسبة لك. عندما يصل بريدك، نقوم بمسح الجزء الخارجي من الظرف ضوئيًا ثم تطلب منا مسح المحتويات ضوئيًا، أو إعادة توجي...