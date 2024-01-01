Maigon AI هي أداة ذكاء اصطناعي حديثة لمراجعة العقود تم تصميمها لتوفير آلاف الساعات التي تقضيها في مراجعة العقود اليدوية. فهو يدمج تكنولوجيا التعلم العميق لضمان أقصى قدر من الدقة والكفاءة. يتم استخدامه من قبل عملاء الشركات الكبيرة الذين لديهم كميات كبيرة من اتفاقيات معالجة البيانات (DPAs) وأنواع أخرى من العقود، مثل سياسات الخصوصية واتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) واتفاقيات توريد المنتجات. يقدم Maigon AI وحدات مراجعة العقود الخاصة بالمستندات وواجهة برمجة التطبيقات (API) غير المحددة لنوع العقد. يمكنه مراجعة العقود من وجهة نظر مراقب البيانات ومعالج البيانات والمؤسسة وموضوع البيانات. بالنسبة إلى DPAs، فإنه يوفر تقريرًا فوريًا عن الامتثال يتضمن البنود والمفاهيم والمصطلحات المستخرجة والمخاطر المميزة وتوصيات الامتثال. بالنسبة لسياسات الخصوصية، فهي توفر تقريرًا فوريًا بالامتثال مع البنود والتوصيات المستخرجة. بالنسبة لاتفاقيات عدم الإفصاح، فإنها توفر تقريرًا فوريًا يتضمن رؤى الامتثال والبنود المستخرجة. بالنسبة لاتفاقيات توريد المنتجات، فإنها توفر تقريرًا فوريًا يحتوي على رؤى وبنود مستخرجة.

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