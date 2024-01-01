Magna

Magna

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الموقع الإلكتروني: magna.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magna على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم Magna ببناء منصة لتحويل استثمارات DeFi إلى أدوات مالية أولية. منتجنا الأول هو Carta for Web3، حيث يمكن للشركات إدارة جداول الحد الأقصى الخاصة بها وتوزيع أسهمها الرمزية على الموظفين أو المستشارين أو المستثمرين. نحن أيضًا نبني بنية تحتية للمستثمرين للمؤسسات لحفظ الاستثمارات من خلال التنفيذ والاستخبارات على السلسلة. هدفنا النهائي هو استخدام الرموز المقفلة كعناصر بناء قابلة للتركيب لدعم الإقراض المضمون والأسواق الثانوية السائلة وتطبيقات التمويل اللامركزي الأخرى.

الموقع الإلكتروني: magna.so

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