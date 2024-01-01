تقوم Magna ببناء منصة لتحويل استثمارات DeFi إلى أدوات مالية أولية. منتجنا الأول هو Carta for Web3، حيث يمكن للشركات إدارة جداول الحد الأقصى الخاصة بها وتوزيع أسهمها الرمزية على الموظفين أو المستشارين أو المستثمرين. نحن أيضًا نبني بنية تحتية للمستثمرين للمؤسسات لحفظ الاستثمارات من خلال التنفيذ والاستخبارات على السلسلة. هدفنا النهائي هو استخدام الرموز المقفلة كعناصر بناء قابلة للتركيب لدعم الإقراض المضمون والأسواق الثانوية السائلة وتطبيقات التمويل اللامركزي الأخرى.

الموقع الإلكتروني: magna.so

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