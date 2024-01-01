Magic Studio

Magic Studio

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الموقع الإلكتروني: magicstudio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magic Studio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم Photobooth صورك الخاصة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يمثل مظهرك ويمكنه بعد ذلك إنشاء صور رأسك وصور ملفك الشخصي في أنماط مختلفة على طراز الذكاء الاصطناعي. تعتمد جودة الصور الشخصية التي يمكن لـ Photo Booth إنشاؤها بشكل مباشر على الصور التي تقوم بتحميلها. يجب أن تحاول الحصول على العديد من وجهات النظر المختلفة لوجهك وعينيك والنظر إليها من زوايا مختلفة. يجب أن تخبر كل صورة Photo Booth بالمزيد من المعلومات الجديدة حول مظهرك وميزاتك. سيتم تعزيز الأشياء الثابتة من صورة إلى أخرى (النظارات وشعر الوجه) وستظهر بشكل جميل في صور الملف الشخصي. سيساعدك تغيير الخلفيات على إبراز وجهك وملامحك بشكل ثابت بين الصور. بمجرد تحميل الصور واختيار الأنماط الخاصة بك مسبقًا، يمكن أن يستغرق تدريب النموذج ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين. بمجرد اكتمال التدريب، يتم إنشاء صور ملفك الشخصي باستخدام النموذج الذي تم تدريبه حديثًا. بمجرد إنشاء صور ملفك الشخصي، سيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار الدفع حسب المكان الذي بدأت فيه العملية. يمكنك تنزيل صور الملف الشخصي وإظهارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة!
الفئات:
Photography & Graphics
برامج الرسوم المتحركة

الموقع الإلكتروني: magicstudio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magic Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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