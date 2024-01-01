MagicSlides عبارة عن وظيفة إضافية لـ Google Slide تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء شرائح عرض تقديمي بسرعة وسهولة من أي جزء من النص. فهو يقوم تلقائيًا بتلخيص النص وإنشاء شرائح منه، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص العرض التقديمي الخاص بهم على النحو الذي يرونه مناسبًا. وفي أقل من ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ، يمكن للمستخدمين إعداد عرض تقديمي احترافي. MagicSlides مجاني للاستخدام ولا يتطلب تفاصيل بطاقة الائتمان. كما يوفر أيضًا قوالب قابلة للتخصيص يمكن استخدامها لإنشاء العروض التقديمية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تقديم نص إضافي للحصول على عروض تقديمية أكثر تخصيصًا. MagicSlides سهل الاستخدام ولا يتطلب أي معرفة تقنية. إنها أداة رائعة لإنشاء عروض تقديمية احترافية بسرعة.

الموقع الإلكتروني: magicslides.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magic Slides. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.