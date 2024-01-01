Magic

Magic

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الموقع الإلكتروني: getmagic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Get an incredible Executive Assistant. Get Magic. Magic Executive Assistant’s unlock new levels of productivity for executives, startups, entrepreneurs, and high-growth companies.

الموقع الإلكتروني: getmagic.com

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