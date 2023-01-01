بدائل - Madgicx

AdRoll

adroll.com

باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.