قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذي تحتاجه لاحتضان الجيل التالي من تطوير البرامج.

الموقع الإلكتروني: mabl.com

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