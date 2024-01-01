mabl

mabl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mabl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mabl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذي تحتاجه لاحتضان الجيل التالي من تطوير البرامج.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: mabl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ mabl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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UserTesting

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BrowserStack

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Hotjar

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Qase

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Userfeel

Userfeel

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Sauce Labs

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browserling.com

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