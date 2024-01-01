LUS Brands

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منتجات الشعر المجعد مصممة لتبسيط حياتك. مخصص لأنواع الشعر المموج والمجعد والمتعرج. لم يتم الإساءة إلى الحيوانات لتصنيعه، ونباتي، وخالي من الكبريتات، وخالي من السيليكون! صنع في كندا بكل حب.

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