بدائل - Lumity Benefits

ADP

ADP

adp.com

تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.

Empower

Empower

empower.com

نحن هنا لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المالية - بدءًا من رفاهيتك المالية الآن وحتى عيش فترة التقاعد التي تتخيلها في المستقبل.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .

Central Test

Central Test

centraltest.com

حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.

Alight

Alight

alight.com

بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا ...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة تم تصميمها للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحوصات خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوص...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة

Enablo

Enablo

enablo.com

تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات ال...

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

توفر Aadmi Consulting دعمًا كاملاً للموارد البشرية طوال دورة الحياة لجميع احتياجات رأس المال البشري لشركتك.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...

Aflac

Aflac

aflac.com

مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.

Insperity

Insperity

insperity.com

توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ هو نظام تسعير لاستحقاقات الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير استحقاقات الموظفين لأصحاب العمل.

MMChr

MMChr

mmchr.com

شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...

Bennie

Bennie

bennie.com

تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...

UMR

UMR

member.umr.com

UMR هو مسؤول طرف ثالث (TPA)، يتم تعيينه من قبل صاحب العمل الخاص بك، للمساعدة في ضمان دفع مطالباتك بشكل صحيح بحيث يمكن إبقاء تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك عند الحد الأدنى ويمكنك التركيز على الرفاهية.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وأمناء السجلات، وTPAs، والشركاء...

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