Luminance

Luminance

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الموقع الإلكتروني: luminance.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luminance على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Luminance عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لمهنة المحاماة. تستفيد الأداة من نموذج اللغة القانوني الكبير (LLM) الخاص لأتمتة إنشاء العقود والتفاوض بشأنها وتحليلها. تم تطوير منصة Luminance بواسطة فريق من خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين عالميًا وتم التحقق من صحتها من قبل محامين ممارسين، وتوفر نظام دعم موثوقًا لأي فريق قانوني. وتتمثل وظيفتها الأساسية في تعزيز الكفاءة من خلال إدارة المهام القانونية الروتينية، مما يسمح للمهنيين القانونيين بالتركيز على الجوانب الأكثر تعقيدًا واستراتيجية لعملهم. وتميزًا عن حلول الذكاء الاصطناعي الأوسع، تقدم Luminance ذكاءً اصطناعيًا "من الدرجة القانونية" مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات الصناعة القانونية. إن ميزاته الشاملة والتفاصيل القانونية التي يحتوي عليها تجعله ذا قيمة للفرق التي تسعى إلى تحديث عمليات إدارة العقود الخاصة بها من خلال الرقمنة والأتمتة.

الموقع الإلكتروني: luminance.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luminance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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