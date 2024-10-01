بدائل - Lumin

DocuSign

docusign.com

يعد Docusign eSignature الطريقة رقم 1 في العالم للشركات والأفراد لإرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم.