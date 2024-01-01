Luma

Luma

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lu.ma

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بدءًا من صفحات الأحداث الجميلة وحتى الدعوات وحجز التذاكر بسهولة، فإن Luma هو كل ما تحتاجه لاستضافة حدث لا يُنسى.

الموقع الإلكتروني: lu.ma

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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