LowEBill هي خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد العملاء في العثور على خطط الكهرباء الأكثر ملاءمة بناءً على بيانات الاستخدام التاريخية الخاصة بهم. توفر المنصة، التي تتصل بأكثر من 80% من حسابات المرافق في تكساس، للمستخدمين توقعًا تقريبيًا لفاتورة الكهرباء الشهرية في غضون ثوانٍ. تتميز تقنية LowEBill بقدرتها ليس فقط على سحب بيانات الاستخدام التاريخية، ولكن أيضًا تصميم التكاليف المستقبلية استنادًا إلى أنماط الاستخدام والأسعار المتدرجة والجوانب التفصيلية الأخرى للخطط المختلفة الموجودة في المطبوعات الدقيقة. توفر الخدمة وظيفة المقارنة والاختيار بسهولة من بين أكثر من 3000 خطة، بما في ذلك خيارات من موفري الطاقة بالتجزئة (REPs) ووسطاء الطاقة، وأنواع مختلفة مثل خطط السعر الثابت والمتغير والمدفوع مسبقًا. تمت الإشادة بالمنصة لواجهتها سهلة الاستخدام وكفاءتها، مع ميزات تتيح إجراء مقارنات عادلة واتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر باختيار خطط الطاقة. يقال إن LowEBill هو حل خالي من التوتر للتسوق للحصول على خطط الطاقة، مما يجعلها أداة موصى بها لسكان تكساس الذين يتطلعون إلى إدارة خطط الكهرباء الخاصة بهم بكفاءة.

الموقع الإلكتروني: lowerebill.com

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