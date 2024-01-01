Lovage يجيب على مكالماتك الهاتفية. امنح عملائك أفضل خدمة ممكنة مع Lovage، موظف الاستقبال الافتراضي. تقوم Lovage بإنشاء موظفي استقبال افتراضيين وآليين للشركات التي يمكنها التعامل مع أي احتياجات للعملاء تقريبًا عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من تعيين شخص ما أو الاضطرار إلى التعامل مع الانقطاعات أثناء العمل، تساعد Lovage عملائك من خلال الإجابة على الأسئلة وحجز المواعيد والمزيد - تمامًا كما تفعل أنت.

الموقع الإلكتروني: getlovage.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lovage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.