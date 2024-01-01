LootRush

LootRush

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lootrush.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LootRush على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتأجير جميع NFTs الخاصة بالألعاب إلى محافظ خارجية أو إلى محفظة LootRush. لا يلزم استئجار عقد ذكي أو اتصال بالمحفظة أو KYC أو بطاقة ائتمان.

الموقع الإلكتروني: lootrush.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LootRush. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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