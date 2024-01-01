Loop Email

Loop Email

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الموقع الإلكتروني: intheloop.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loop Email على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في التنقل بين الأنظمة الأساسية لإخبار فريقك عن رسائل البريد الإلكتروني المذكورة. أنت بحاجة إلى تطبيق واحد يساعدك على التحرك بشكل أسرع وإبقاء كل شيء وكل شخص على نفس الصفحة. هذه حلقة. إنه يبسط وينظم جميع اتصالات العمل الواردة في صندوق بريد واحد ويمنحك أنت وفريقك النظام والتحكم والتركيز. باستخدام Loop، لن يتم تفويت أي رسائل ويمكن لفريقك تعيين الملكية والدردشة حول رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتبادل الملفات وأتمتة سير العمل وإدارة صناديق البريد الوارد المشتركة بسهولة. لماذا لا تحاول ذلك اليوم؟
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: intheloop.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loop Email. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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